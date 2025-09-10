Ursula von der Leyen, discurs în PE: Vechea lume a geopoliticii s-a sfârşit. Trebuie să apară o „Europă nouă”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în discursul pe care îl ţine în Parlamentul European despre starea Uniunii că vechea lume a geopoliticii s-a sfârşit şi că „trebuie să apară o nouă Europă”, relatează POLITICO.

Condamnând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina şi faptul că „dependenţele sunt folosite fără milă ca arme”, şefa Comisiei Europene a spus că UE va trebui să devină mai dură pentru a se ridica la înălţimea aşteptărilor oamenilor obişnuiţi, conform news.ro.

Europa trebuie să aibă grijă de propria apărare şi securitate

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile… Pur şi simplu nu putem aştepta să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu avem timp pentru nostalgie. În acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte”, a afirmat ea, adăugând că Europa trebuie să aibă grijă de propria apărare şi securitate.

În felul acesta, preşedinta Comisiei Europene se face ecoul mai multor avertismente lansate în ultimele luni – de către premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele francez Emmanuel Macron şi mulţi alţii – potrivit cărora Europa trebuie să dea dovadă de curaj sau va deveni irelevantă pe scena mondială.

Ca parte a comentariilor sale despre Ucraina, Ursula von der Leyen l-a evocat pe Saşa – un copil ucrainean care a fost deportat de Rusia înainte de a fi în cele din urmă adus înapoi acasă datorită eforturilor internaţionale şi ale familiei sale. Ea a declarat că va găzdui un summit internaţional pentru coaliţia care militează pentru rezolvarea cazurilor dureroase de răpire pentru care Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus Vladimir Putin. „Fiecare copil ucrainean trebuie să fie adus acasă”, a declarat ea.

Despre situația din Ucraina

Președinta Comisiei Europene spune că războiul din Ucraina trebuie să se încheie și că Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski pentru a negocia pacea.

„Acest război trebuie să se încheie cu o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Pentru că libertatea Ucrainei este libertatea Europei”, a spus ea.

„Trebuie impuse mai multe sancțiuni, trebuie să punem presiune pe Rusia”, a mai spus ea, precizând că se lucrează la un al 19-lea pachet de sancțiuni.