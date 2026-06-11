Violențe în Irlanda de Nord după un atac cu cuțitul: Poliția a intervenit cu tunuri cu apă, iar mai multe locuințe au fost incendiate

A doua noapte de revolte în Belfast a adus confruntări violente cu forțele de ordine, atacuri asupra proprietăților și proteste anti-imigrație, după un atac cu cuțitul care a șocat comunitatea.

Irlanda de Nord se confruntă cu tensiuni majore după un atac cu cuțitul produs în Belfast, în urma căruia un bărbat a fost grav rănit. Revoltele izbucnite în mai multe zone au determinat poliția să mobilizeze efective suplimentare și să utilizeze tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimilor violente.

Tunuri cu apă și confruntări cu poliția

Autoritățile au intervenit miercuri seară cu un tun cu apă în zona sensului giratoriu Sandyknowes din Glengormley, la aproximativ 13 kilometri de centrul Belfastului, după ce grupuri de persoane mascate au atacat forțele de ordine cu cărămizi, sticle și bucăți de lemn.

Mai multe pubele și un vehicul al Departamentului pentru Infrastructură au fost incendiate, iar unii protestatari au aruncat cocktailuri Molotov asupra polițiștilor.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, mulțimea ar fi încercat să se apropie de un hotel care găzduiește solicitanți de azil.

Proteste și în alte zone ale Irlandei de Nord

Manifestații au avut loc și în alte localități din Irlanda de Nord, însă majoritatea acestora s-au desfășurat fără incidente majore.

În estul Belfastului, unde marți au avut loc cele mai grave violențe, aproximativ 150 de persoane s-au adunat sub supravegherea unui important dispozitiv de poliție.

Proteste au fost înregistrate și în Coleraine, Derry și în apropierea sediului guvernului regional de la Stormont.

Atacul care a declanșat tensiunile

Tulburările au izbucnit după atacul cu cuțitul produs luni în nordul Belfastului. Un bărbat de 30 de ani, originar din Sudan, a fost inculpat pentru tentativă de omor.

Victima, Stephen Ogilvie, în vârstă de peste 40 de ani, a suferit răni grave. Acesta și-a pierdut ochiul stâng și a fost grav afectat și la celălalt ochi, având totodată răni la gât și spate.

Familia victimei a făcut apel public la calm și la proteste pașnice, condamnând dezinformările apărute pe rețelele sociale.

Zeci de persoane evacuate din locuințe

Violențele din ultimele zile au avut consecințe grave asupra comunităților locale.

Potrivit autorităților britanice, 27 de persoane au rămas fără adăpost după ce grupuri violente au mers din ușă în ușă pentru a identifica și intimida cetățeni străini.

Printre persoanele salvate în timpul incidentelor s-a aflat și un bebeluș în vârstă de doar două luni.

Mai multe locuințe, autoturisme și un autobuz au fost incendiate, iar numeroase familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

Apeluri la calm din partea liderilor politici

Premierul britanic, Keir Starmer, a condamnat ferm violențele și incendiile care au urmat atacului.

La rândul său, Kemi Badenoch a declarat că nimeni nu are dreptul să atace poliția sau să incendieze locuințe și proprietăți publice.

Executivul regional de la Stormont a condamnat unanim tulburările și a făcut apel la încetarea imediată a violențelor.

Impact asupra serviciilor publice

Reprezentanții sistemului medical și ai sindicatelor au avertizat că revoltele afectează grav funcționarea serviciilor esențiale.

Mai mulți angajați din domeniul sănătății au raportat că au fost opriți și verificați de persoane mascate în timp ce se deplasau spre locul de muncă.

Poliția din Irlanda de Nord a avertizat, de asemenea, că distribuirea adreselor unor persoane sau proprietăți pe rețelele sociale poate constitui infracțiune și poate pune vieți în pericol.