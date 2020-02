CFR Călători speră să obțină 250 milioane lei pentru investiții

CFR Călători are nevoie de 250 de milioane de lei pentru proiectul său de investiţii „CFR renaşte”, bani care vor ajuta la creşterea parcului rulant cu 100 de vehicule, aici intrând atât locomotive, cât şi automotoare şi vagoane, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu, citat de Agerpres și Gazeta de Sud.

Ce promite noul șef al CFR Călători:

– creșterea parcului activ cu peste 100 de vagoane

– repararea și modernizarea unui număr mai mare de vagoane față de anii trecuți

– suplimentări în week-end pe rutele unde este cerere

– un program de investiții, dacă CFR Călători va primi cei 250 milioane lei

– schimbarea atitudinii față de călători

„Creşterea parcului activ de la 850 la 1.000 de vagoane spre sfârşitul anului este tot o problemă de management. Am vizitat deja o parte dintre reparatorii români cu care avem contracte, cu ei am stabilit noi condiţii de lucru. Practic, vom planifica şi sperăm să avem undeva la 30 şi ceva de vagoane reparate în fiecare an. Pe de o parte, avem întâi ieşirile din parc – acestea ies din parc deoarece ajung la scadenţă, în funcţie de tipul de vagon ajung la scadenţă la un moment dat – şi avem anul acesta peste 170 de vagoane care ne ies din parc pentru scadenţă. Apoi avem intrările – intrările din reparaţiile periodice – unde noi ne planificăm undeva între 30 şi 40 de vagoane pe lună, ceea ce înseamnă că o să ne ducem – lăsând la o parte lunile pe care le-am pierdut, ianuarie, când nu am fost aici – o să avem peste 400 de vagoane pe reparaţii periodice, plus vagoanele care trec prin cicluri mai complexe de reparaţii, reparaţii de modernizare. Aici, nu vor fi doar reparate, ci vor fi vagoane modernizate, care vor arăta ca nişte vagoane noi. Deci, dacă scădem din 170 şi ceva de vagoane din 400 obţinem rezultatul pe care l-am propus: obiectivul de 1000+ vagoane în parc”, a explicat Costescu la Târgul de Turism al României.

Şeful CFR Călători a precizat că vagoanele modernizate arată ca noi şi presupun o serie de lucrări pentru montarea de toalete ecologice, instalaţii de climatizare, prize, coşuri de gunoi, în timp ce vagoanele reparate vor fi la un stadiu decent şi „ele vor arăta foarte bine, curate, la momentul expedierii în parcuri”.

„Vom avea două surse pentru a majora acest parc. Una din surse este dată de vagoanele care se repară la reparaţiile periodice şi o să facem în jur de 30 – 40 de vagoane pe lună. În afară de acestea, vom avea o altă tranşă de vagoane, este vorba de investiţii, unde vagoanele nu vor fi doar reparate, ci vor fi reparate cu modernizare. Asta înseamnă că vor avea dotări noi, interiorul se va schimba complet, va fi unul modern, vom avea scaune noi, prize, toatele ecologice. Din păcate, nu avem aşa de mulţi bani la investiţii. Avem o tranşă foarte mică. Vom avea undeva la 20 şi ceva de vagoane anul ăsta, dar am pregătit pentru proiectul de investiţii pe care l-am denumi’CFR renaşte’ o altă tranşă, unde sperăm să obţinem de la Guvern 250 de milioane de lei. Cu aceşti bani – anul acesta sperăm să îi obţinem – putem să obţinem ceea ce ne-am propus şi, uitându-mă la modul în care suntem percepuţi în ultimele săptămâni, unde s-au văzut nişte lucruri concrete, am speranţa că şi Guvernul va considera că se schimbă lucruri şi că acesta va fi unul dintre cele mai bune locuri în care să dea aceşti 250 de milioane de lei pentru că se va vedea imediat în vagoane noi, modernizate pentru oameni”, a subliniat acesta.

Dan Costescu a adăugat că ar fi foarte mulţumit dacă ar putea primi această sumă la prima rectificare bugetară, pentru a creşte parcul cu 100 de vehicule modernizate.