Consolidarea cooperării și lupta împotriva epidemiei

În această perioadă dificilă în care România luptă împotriva COVID-19, în numele Ambasadei R.P. Chineze în România și al meu personal, aș dori să le transmit cele mai bune urări de bine prietenilor noștri români. În fața epidemiei, Ambasada Chinei în România și prietenii români au fost împreună la bine și la greu și suntem siguri că împreună putem obține victoria finală.

Această epidemie a noului tip de coronavirus reprezintă un focar cu cea mai rapidă răspândire, cea mai largă gamă de infecții și cea mai mare dificultate de prevenire și control după înființarea Chinei Noi și până acum, și este o urgență majoră de sănătate publică. Lupta împotriva COVID-19 este un test major pentru sistemul și capacitatea de guvernare a Chinei. Președintele chinez Xi Jinping a direcționat personal desfășurarea acțiunilor și a cerut în mod repetat autorităților de la toate nivelurile să acorde prioritate maximă siguranței vieții și sănătății oamenilor, să formuleze un plan minuțios, să mobilizeze toate forțele pentru a efectua prevenirea și controlul și să ia măsuri eficiente pentru a opri cu fermitate răspândirea epidemiei. Guvernul chinez a făcut ca prevenirea și controlul epidemiei să devină o prioritate și a instituit rapid un sistem de prevenire și control cu dimensiuni multiple și cu mai multe niveluri, împreună cu 1,4 miliarde de oameni ai poporului chinez, uniți și dedicați acestui război fără fum. Am dat dovadă de mult curaj și am adoptat cele mai stricte măsuri de prevenire și control. Închiderea orașului Wuhan timp de 76 de zile a împiedicat în mod eficient răspândirea epidemiei în lumea exterioară; peste 40.000 de cadre medicale și asistente medicale din întreaga țară au acordat asistență provinciei Hubei și au fost investite resurse financiare uriașe pentru a construi un număr mare de spitale de cabină mobilă; am făcut tot posibilul pentru a salva vieți, am folosit toate eforturile pentru a îmbunătăți rata de vindecare și a reduce rata mortalității, astfel peste 77.000 de oameni au fost vindecați, iar rata de vindecare a depășit 90%; în spiritul de a fi responsabili pentru ei și pentru ceilalți, rezidenții din întreaga țară s-au izolat în mod conștient în comunități și sate pentru a reduce fluxul de oameni; guvernul chinez a dezvăluit prompt, deschis și transparent informații relevante despre epidemie către Organizația Mondială a Sănătății și comunitatea internațională și a desfășurat activ cooperarea internațională în domeniul prevenirii epidemiei. În prezent, China a înregistrat progrese importante periodice în lupta împotriva epidemiei, ordinea economică și socială accelerează să se recupereze. Poporul chinez a depus eforturi extraordinare în acest sens, fiind apreciați de Organizația Națiunilor Unite, de OMS și de liderii mai multor țări. Conform evaluării OMS, măsurile decisive și puternice luate de guvernul chinez au împiedicat infectarea a sute de mii de oameni, au protejat la maximum siguranța și sănătatea oamenilor din China și din întreaga lume și au obținut timp prețios pentru alte țări ca să ia măsuri preventive și de control. În următoarea etapă, vom continua să facem o treabă bună în prevenirea și controlul epidemiilor la legăturile cheie și punctele de risc și să ne străduim să prevenim recuperări, să rămânem totuşi vigilenţi.

În era globalizării, destinele tuturor țărilor sunt strâns legate, iar construirea unei comunități umane cu un destin comun este direcția corectă pentru dezvoltarea și progresul societății umane. În fața provocărilor non-tradiționale de securitate, cum ar fi bolile infecțioase majore, nicio țară nu poate supraviețui de una singură și trebuie să coopereze pentru a consolida guvernanța globală a sănătății publice. Nu vom uita niciodată că la apogeul epidemiei COVID-19 din China, oameni din întreaga lume, inclusiv din România, au oferit sprijin și asistență Chinei. În timp ce ieșea treptat din ceața epidemiei, China a depus, de asemenea, toate eforturile pentru a acorda o mână de ajutor țărilor afectate de epidemie. În ultimele două luni, Președintele Xi Jinping a avut discuții telefonice cu zeci de lideri ai altor țări și lideri ai organizațiilor internaționale. Până la azi, guvernul chinez a oferit sau încă oferă asistență materială, inclusiv măști medicale, îmbrăcăminte de protecție și kit de testare către 127 de țări și 4 organizații internaționale. China a donat către OMS, a trimis echipe de experți medicali în peste 10 țări și a organizat peste 70 de videoconferințe de experți cu peste 150 de țări și organizații internaționale. Guvernele locale chineze, întreprinderile și organizațiile societății civile au donat materiale medicale în peste 100 de țări, regiuni și organizații internaționale. Gestul de bunăvoință al Chinei a fost apreciat mult de comunitatea internațională.

Distanța dintre țări nu îndepărtează oamenii. China și România au o tradiție fină de a suferi și a se bucura împreună și astăzi suntem solidari cu România în lupta împotriva epidemiei. Administrațiile locale chineze, întreprinderile și organizațiile private au donat materiale de urgență județelor, orașelor și instituțiilor medicale din România cu care sunt înfrățite. Am organizat și coordonat videoconferințe pentru experții din China-țările din Europa Centrală și de Est și China-România cu privire la prevenirea și controlul COVID-19, în cadrul căreia oficialii și experții români au făcut schimburi profunde de idei cu experții chinezi.

Virusul nu cunoaște granițe, iar mediul înconjurător este la fel pentru toți. China va continua să consolideze cooperarea cu alte țări, inclusiv România, în domeniul prevenirii și controlului transfrontalier comun și va continua să ofere asistență, în limita capacităților sale, țărilor care au nevoie. Atâta timp cât o țară este încă amenințată de epidemie, ar trebui să lucrăm perseverent împreună pentru a lupta împotriva epidemiei. În situația actuală, sistemele și ideologiile politice naționale și etnice nu ar trebui să devină obstacole în calea cooperării. Atâta timp cât vom păstra viziunea unei comunități umane cu un destin comun pentru omenire, vom întreprinde acțiuni mai concrete în loc de a face acuzații goale și vom lucra împreună pentru a combate epidemia, vom putea face ca soarele cooperării să îndepărteze ceața epidemiei și să ne lumineze pământul.