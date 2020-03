Coronavirus: Noi vești îngrijorătoare de pretutindeni în lume

Sâmbătă, peste 300.000 de contaminați cu coronavirus erau diagnosticați în Europa. Jumătate din ei sunt în Italia (86.498) și în Spania(64.059). Cu cele 18.289 decese, Europa este în continuare continentul cel mai grav lovit de pandemie, înaintea Asiei (102.043, din care 3.683 decese), focarul inițial al epidemiei.

Un val “extrem de ridicat”de contaminați și morți erau contabilizați sâmbătă în Franța. Sunt înregistrate deja 33.000 cazuri de contaminare și 1.995 morți în spital. Situația este foarte critică în special în zona de nord-est a Franței (Marele Est), precum și în Île-de-France (sediul Parisului), unde capacitățile de primire a bolnavilor loviți de virusul ucigaș sunt saturate. 3.787 persoane erau sâmbătă în stare gravă la reanimare. În acest weekend, relatează presa franceză, a fost accelerat transferul – cu trenuri și elicoptere – al bolnavilor din Marele Est către alte zone cu capacități disponibile de internare.

Peste 2.500 morți sunt declarați în Iran, una dintre cele mai lovite țări de coronavirus. Autoritățile de la Teheran au anunțat sâmbătă 139 noi decese provocate de coronavirus, ducând bilanțul oficial al morților în Iran la uriașa cifră de 2517. Au fost contabilizați de asemenea, per total de la declanșarea epidemiei, 35 408 persoane contaminate cu Covid-19.

Bilanțul victimelor Covid-19 crește și în Germania. Sâmbătă, numărul celor contaminați cu virusul ucigaș ajunsese la 48.582, iar al morților la 325 Sunt cifre reprezentând o creștere cu 6.294 contaminați și 55 morți față de bilanțul din ziua precedentă.Șeful cancelariei federale germane a declarat ziarului “Tagesspiegel” că, sub niciun motiv, înainte de 20 aprilie nu vor fi suspendate restricțiile instirtuite pentru oprirea răspândirii coronavirusului.

Niciun caz de contaminare locală, închiderea temporară a granițelor Chinei

Autoritățile sanitare chineze au anunțat sâmbătă înregistrarea a 54 noi contaminați cu Coronavirus în China continentală, dar toți sunt persoane venite din străinătate. Motiv care a determinat adoptarea de noi restricții vizându-i pe străinii dornici să intre pe teritoriul Chinei.

“Îmi pare rău, dar unii vor muri”

Este reacția cinică a președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, la criticile ce-i sunt aduse de clasa politică braziliană pentru poziția în chestiunea adoptării de măsuri care să oprească propagarea virusului ucigaș. Bolsonaro consideră că o paralizie a economiei țării “ar fi mai nefastă decât un regim de izolare generalizată vizând limitarea propagării epidemiei”, maladia dată de Covid-19 fiind, în opinia sa, o “mică gripă”. “Îmi pare rău, unele persoane vor muri, dar asta este viața”, a declarat Jair Bolsonaro într-o declarație televizată. “Nu puteți opri activitatea unei uzine de automobile din cauza unui accident rutier”, a spus cinic președintele Braziliei.



Foto: By National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) – National Institutes of Health (NIH), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29542524