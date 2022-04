Cum sa intretii mobila din living, astfel incat sa arate mereu ca noua

Livingul este locul in care petrecem cel mai mult timp, deci aceasta camera poate avea o importanta majora in modul in care ne organizam locuinta, fiind necesar ca aceasta sa se prezinte mereu curata si ordonata. Cum mobila living poateocupa un spatiu considerat de maxima importanta, este necesar sa ne asiguram ca aceasta va fi intretinuta in mod corespunzator, astfel incat sa arate mereu ca noua.

Insa, cum timpul este parca din ce in ce mai scurt, trebuie sa gasim noi modalitati simple si rapide, prin care sa intretinem corespunzator mobila din living, astfel incat aceasta sa se pastreze intr-o stare cat mai buna si sa ne serveasca cat mai mult timp.

Iata cateva trucuri care te pot ajuta sa cureti repede si eficient mobila din living.

Curata mobilierul periodic

Chiar daca pare obositor sa cureti frecvent mobilierul din living, trebuie sa stii ca curatand periodic mobilierul vei realiza ca economisesti timp atunci cand faci curatenie generala, iar mobila este mereu curata.

Concentraza-te pe imbinari, deoarece in zonele respective praful poate persista in straturi consistente, alterand astfel aspectul de ansamblu al mobilei.

Suprafetele din sticla sau cele lucioase pot fi sterse rapid cu servetele din hartie, care nu lasa urme, evitand astfel solutiile lichide pentru curatare.

Actioneaza rapid

In orice casa pot avea loc oricand mici accidente, fie ca este vorba despre o picatura de apa, cateva firimituri sau chiar pete de mancare, care pot ajunge involuntar pe suprafata mobilei.

Cu cat actionezi mai repede, cu atat mai usor vei indeparta urmele de murdarie care nu vor apuca sa se solidifice.

Desigur, pentru a actiona cat mai rapid, unele persoane tin cateva produse pentru curatare chiar intr-unul dintre spatiile interioare ale mobilei din living.

Curata in functie de materialul din care este fabricat mobilierul

Chiar daca intervii rapid, de fiecare data cand apare o problema, nu este mereu suficient pentru a pastra in conditii bune mobilierul.

Un aspect pe care nu trebuie sa il ignori sub nici o forma este reprezentat de materialul din care este fabricat mobilierul.

Suprafetele din lemn au nevoie din cand in cand de cate un tratament de “invorare”, efectuat cu produse specifice pentru recapatarea luciului.

Mobilierul din lemn nu trebuie curatat cu solutii agresive care pot deteriora suprafata acestuia, cum ar fi solutiile pentru geamuri.

Recomandarea este de a sterge saptamanal praful de pe suprafetele din lemn, folosind o carpa moale sau un pamatuf. De asemenea, daca ai varsat un lichid pe suprafata mobilierului este important sa actionezi rapid.

Pentru redarea luciului natural, pot fi utilizate solutii care contin ulei de migdale sau chiar ceara speciala pentru suprafetele din lemn.

Daca mobilierul este realizat din PAL melaminat, sau MDF, trebuie sa eviti pe cat de mult posibil materialele abrazive sau solutiile de curatare aplicabile prin pulverizare directa. Iti recomandam sa folosesti lavete textile sau prosoape din microfibra alaturi de o solutie de curatare dedicata mobilei, pe care sa o aplici intai pe laveta si apoi pe suprafete.

Daca ai optat pentru un mobilier cu fete lucioase, stii cat de greu se curata urmele de degete, dar si ce aspect neplacut au acestea. Iti recomandam sa stergi praful si urmele de murdarie, mai intai cu o carpa uscata, iar la final cu spirt medicinal sau solutie pentru geamuri, pentru a-i oferi mobilierului stralucirea initiala.

Intretii in mod corect mobilierul din living?

Daca iti doresti o mobila care sa fie mereu curata si functional, este necesar sa te ocupi inclusiv de elementele de feronerie.

Trebuie sa fii atent si sa strangi periodic suruburile manerelor care au tendinta sa se slabeasca, deoarece acestea pot capata grade de libertate nedorite, si astfel pot distruge lemnul din jurul lor.

De asemenea, este necesar sa acorzi o atentie deosebita si balamalelor, deoarece acestea isi pot modifica in timp orientarea, cauzand schimbarea pozitiei sau modului in care se inchid usile.

Deoarece nu ne dorim usi care se loveasca unele de altele sau sertare care sa nu se inchida corect, este bine sa remediem aceste defecte, ori de cate ori apar, prin simpla strangere a suruburilor balamalelor sau ale celor de la sinele sertarelor.

Expunerea mobilierului la soare pentru o perioada indelungata, poate avea efecte negative asupra suprafetelor din lemn masiv, PAL sau MDF. Prin urmare, este important sa te asiguri ca piesele de mobilier sunt amplasate in zone ferite de razele directe ale soarelui, dar si cat mai departe de obiectele ce pot degaja temperaturi mari, cum ar fi radiatoarele sau caloriferele.

Daca ai animale de companie, ai grija ca ele sa nu zgarie cu ghearele suprafata mobilei. Aceste zgarieturi, pe langa faptul ca sunt inestetice si extrem de greu de indepartat.