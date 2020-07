Cum schimbam furnizorul de energie electrica?

Multi oameni sunt nemultumiti de faptul ca facturile la utilitati au crescut in ultimii ani. De aceea, nu este de mirare ca un numar destul de mare de clienti au ales sa schimbe furnizorul de energie electrica.

Pentru a va ajuta sa gasiti un plan tarifar care sa se potriveasca nevoilor dumneavoastra, va prezentam un scurt ghid cu ceea ce ar trebui sa stiti despre procesul de schimbare a furnizorului de electricitate.

De ce sa schimbam furnizorul de energie electrica?

Pot exista multe avantaje daca schimbam furnizorul de electricitate la momentul potrivit. Un astfel de prilej poate fi mutarea intr-o casa noua, ocazie cu care poti compara planul tarifar actual cu alte oferte venite din partea altor furnizori de pe piata.

O alta ocazie potrivita pentru inlocuirea furnizorului este schimbarea intrebuintarii unei locuinte. De exemplu, daca acea casa va deveni una de vacanta, urmand sa locuiti mai putin in ea sau daca urmeaza sa va mutati din tara sau localitate si doriti sa pastrati si locuinta din vechiul oras. In astfel de situatii este normal sa cereti furnizorilor sa va ofere un altfel de plan tarifar in functie de specificul consumului de electricitate.

Nu in ultimul rand, trebuie sa schimbati furnizorul de energie electrica daca sunteti nemultumiti de costurile actuale si gasiti un alt furnizor de energie electrica care va face o oferta mai buna.

Cautarea si compararea furnizorilor de energie pentru a descoperi preturi mai bune sunt masuri pe care ar trebui sa le ia orice consumator nemultumit de actuala companie cu care are incheiat contract de furnizare.

Un alt motiv il poate constitui gasirea unui furnizor de servicii caruia ii pasa de aceleasi lucruri ca si dumneavoastra, cum ar fi grija pentru mediul inconjurator si folosirea de resurse de energie regenerabila.

Unde gasiti alti furnizori?

Lista furnizorilor autorizati sa livreze energie pe piata reglementata se gaseste pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). De aici va alegeti o companie care activeaza in aria dumneavostra geografica. Apoi luati legatura cu reprezentantii acesteia si solicitati o oferta de pret. Prin lege, furnizorul este obligat sa va raspunda in 21 de zile. Daca pretul din oferta vi se pare convenabil, puteti negocia un nou contract.

Schimbarea furnizorului reprezinta actiunea prin care, pe parcursul derularii unui contract, consumatorul decide, prin optiune liber exprimata, sa inceteze raportul contractual cu furnizorul actual si sa incheie contract de furnizare cu un alt furnizor.

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si Operatorului de Retea o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrica elaborata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

In contractele de furnizare a energiei electrice este interzisa includerea unor clauze care ar putea sa impiedice realizarea schimbarii furnizorului in termenul de 21 de zile.