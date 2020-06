Festivalul Filmului European poate fi vizionat online

În acest context ieșit din comun, cea de-a 24-a ediție a FFE se mută din sălile de cinema în spațiul online și oferă acces gratuit de pe 8 până pe 21 iunie pe două platforme: în perioada 8-16 iunie pe platforma FFE.ro, iar între 17-21 iunie pe platforma TIFF Unlimited.

24.FFE vine cu o selecție de scurtmetraje europene (EUShorts) curatoriată de Andrei Tănăsescu, directorul artistic al acestei ediții, cu o vastă colecție de filme realizate de regizori români în izolarea cauzată de pandemie (Cinem@casa), dar și cu dialoguri live cu realizatorii filmelor, moderate de critici de film, arată un comunicat de presă.

Cinem@casa – FFE continuă tradiția de a invita regizorii români să preia rolul simbolic de ambasadori ai cinematografiei europene, iar anul acesta am invitat mai mulți regizori români să realizeze filme în contextul autoizolării impuse de criza sanitară. 21 regizori au acceptat să participe și să împărtășească publicului viziunea lor ca răspuns la criză: Alexandru Solomon, Alina Manolache, Andra Tarara & David Schwartz, Andrei Inizian, Bogdan Mureșanu, Bogdan Theodor Olteanu, Laura Pop, Marius Olteanu, Matei Branea, Matei Monoranu, Mona Nicoară & Edin Vélez, Paul Negoescu & Ana Drăghici, Radu Jude, Ruxandra Ghițescu, Sofia Neleaga, Teona Galgoțiu, Vlad Petri și Vlad Popa.

Începând cu 8 iunie, aceste filme vor fi prezentate câte unul pe zi, pe platforma FFE.ro, iar în perioada 17-21 iunie vor putea fi văzute și pe platforma TIFF Unlimited.

„Invitația trimisă către cineaștii români a pornit mai întâi ca un impuls moral într-o perioadă incertă pentru întreaga industrie cinematografică. Răspunsul lor pozitiv ne încântă nespus de mult – nu doar pentru că proiectul cuprinde mai multe generații de regizori (consacrați și debutanți), dar și pentru că a generat o selecție diversă: animație, ficțiune, documentar, eseu. Nivelul înalt (conceptual și calitativ) al filmelor subliniază talentul cineaștilor români și confirmă necesitatea de a sprijini arta cinematografică în orice fel.” Andrei Tănăsescu, directorul artistic al 24.FFE

EUShorts – aduce în atenția publicului o selecție de scurtmetraje europene, o veritabilă panoramă a multiculturalității și creativității cinematografice europene, a problemelor, preocupările și aspirațiilor Europei de ieri și de azi.



Cinefilii vor putea vota filmul preferat, iar filmului care va aduna cele mai multe voturi i se va acorda, la sfârșitul Festivalului – Premiul Publicului, un premiu onorific, de popularitate. Scurtmetrajele europene vor putea fi vizionate pe platforma TIFF Unlimited în perioada 17-21 iunie, iar programul complet va fi devoalat curând.

„Mă bucură mult faptul că am reușit să provocăm și să sprijinim regizorii români în realizarea unor filme care oferă o reprezentare cinematografică a perioadei dificile pe care o traversăm, dar și că am reușit, și aici menționez și ajutorul important primit de la partenerii noștri, să organizăm această ediție online, extinzând accesul publicului de oriunde din România și din afara țării la acest conținut valoros.” Anca Hrab, coordonator FFE, ICR.

„Europa nu și-a pierdut inspirația în timpul pandemiei. O dovedesc în fiecare zi artiștii și creatorii care au găsit alternative pentru a se apropia de public în perioada de distanțare socială. Nu ne așteptăm la mai puțin de la Festivalul Filmului European: avem o ediție foarte specială și suntem bucuroși să fim alături de cinefili și în acest an”.a declarat Cristian Buchiu, Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Comisiei Europene în România, în parteneriat cu EUNIC România, ambasadele, centrele și institutele culturale europene și TIFF Unlimited.

Filmele realizate în cadrul secțiunii Cinem@casa

Alexandru Solomon – Călătorii reciclate / Recycled Travels

Alina Manolache – Sunt aici / I am here

Andra Tarara & David Schwartz – Ținutul care nu doarme niciodată / The Land That NeverSleeps

Andrei Inizian – 22 mai, lună nouă / May 22, New Moon

Bogdan Mureșanu – The Merry-go-round

Bogdan Theodor Olteanu – Ananas / Pineapple

Laura Pop – Atrii, ventricule / Atriums, Ventricles

Marius Olteanu – Unthinking. Unfeeling

Matei Branea – Exterior în izolare

Matei Monoranu – Viața unui triunghi / A Triangle Life

Mona Nicoară & Edin Vélez – Keep Your Splendid Silent Sun / Păstrează–ți soarele splendid și tăcut

Paul Negoescu & Ana Drăghici – Școlile nu se mai deschid / Schools will not reopen

Radu Jude – Stimați oameni de cultură / Dear Intelectuals

Ruxandra Ghițescu – Iepurele și pisica / The Rabbit and Cat

Sofia Neleaga – Jurnal de cabină / Projection Booth Diary

Teona Galgoțiu – Elefant departe / Elephant far away

Vlad Petri – Cerbul a trecut prin fața mea / The Deer passed in front of me

Vlad Popa – Jurnal cu mama / Diary with my Mother

Filmele acestei secțiuni au fost realizate cu sprijinul financiar al Reprezentanței Comisiei Europene în România și al Institutului Cultural Român.