Festivalul Filmului Francez (FFF) din România celebrează 25 de ani de existenţă cu o ediţie aniversară, de vară, care va avea loc între 1 şi 11 iulie, în 12 oraşe din ţară: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş. Proiecţiile vor avea loc în săli de cinema sau spaţii culturale şi în aer liber, cu respectarea normelor sanitare care să garanteze siguranţa spectatorilor, dar şi online, pentru prima dată în istoria festivalului, arată un comunicat de presă.

Ecuaţia care stă la baza selecţiei de filme dezvăluită astăzi este 25 = 5 x 5: 5 secţiuni cu câte 5 filme fiecare, pentru a marca 25 de ediţii ale celui mai longeviv festival din România dedicat unei cinematografii naţionale, organizat de Institutul Francez din România alături de partenerii săi.

Secţiunea clasică Panorama filmelor anului, dedicată marilor succese recente ale cinematografiei franceze, recompensate în festivaluri sau plebiscitate de public, este plasată în acest an de sărbătoare sub semnul comediei! Cu o comedie se va deschide pe 1 iulie și festivalul la Bucureşti şi în alte câteva oraşe: Adieu les cons de Albert Dupontel, marele câştigător la Premiile César ale industriei franceze de film în 2021, cu 7 trofee. De Panorama filmelor anului se leagă și o altă surpriză: Emmanuel Courcol, realizatorul Un Triomphe, vine la Bucureşti pentru a se întâlni cu publicul! Filmul său a fost desemnat „Comedia Anului” la European Film Awards 2020, iar proiecţia în prezenţa invitatului special va avea loc în Bucureşti, sâmbătă 3 iulie, de la ora 19.00. Iar pentru că numărul şi calitatea marilor producţii franceze din ultimul an sunt remarcabile, făcând misiunea selecţionerilor una dificilă, celor 5 comedii din cadrul acestei secţiuni li se adăugă și două drame, semnate de regizori celebri: Eté 85 de François Ozon şi ADN de Maïwenn.

Festivalul Filmului Francez şi-a propus, încă de la primele ediţii, să pună în lumină vocile noi ale cinematografiei franceze. Competiţia Tinerilor Talente – Lungmetraj conţine cinci titluri de debut care s-au impus în circuitul festivalier internaţional al ultimului an şi care vor concura pentru Premiul Publicului. Spectatorii vor putea vota după vizionarea din cinematografe, dar şi online, filmele din competiţie putând fi accesate din toată ţara pe platforma Eventbook între 5 şi 9 iulie. Tinerii regizori şi tinerele regizoare vor răspunde întrebărilor publicului în cadrul unor întâlniri virtuale, organizate după proiecţiile filmelor la Bucureşti. O secţiune nouă în cadrul Festivalului este Competiţia Tinerelor Talente – Scurtmetraj, care întărește, de asemenea, angajamentul Festivalului faţă de creaţia noului val de cineaşti francezi și care propune cinci titluri scurte, dar cu un parcurs festivalier deosebit. De la filme de animație la documentare, trecând prin ficțiune şi experimental, aceste titluri vă vor uimi prin diversitatea, îndrăzneala și creativitatea lor. Câştigătorul va fi desemnat de un juriu format din trei tineri critici de film, Flavia Dima, Georgiana Muşat şi Victor Morozov și va fi recompensat cu o rezidență de creație în cadrul programului Résidence de Poche/Rezidența de buzunar al Institutului Francez din România.

Carte Blanche pentru 5 cineaşti români este cea mai specială noutate a acestei ediţii aniversare, dedicată cinefililor dornici să revadă titluri de referinţă semnate de Maurice Pialat, Bertrand Blier sau Robert Bresson, dar şi filme care au scandalizat publicul Festivalului de la Cannes la vremea lor, ca Traité de bave et d’éternité al lui Isidore Isou în 1951 sau Holy Motors al lui Leos Carax în 2012. Pentru a celebra legăturile profunde care unesc cinematografia franceză de cea română, Adina Pintilie, Radu Jude, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu şi Cristi Puiu ne fac onoarea de a propune şi de a introduce în faţa publicului câte un film francez care i-a impresionat sau i-a inspirat în mod deosebit.

Cu a cincea şi ultima secțiune, retrospectiva online Le Meilleur du Festival du film français, Festivalul își onorează lunga istorie şi propune spectatorilor să (re)vadă 5 filme din ediţiile sale anterioare, care au marcat debutul unor regizoare şi regizori ce s-au impus între timp ca nume inconturnabile: Rebecca Zlotowsky cu Grand Central, Agnès Jaoui cu Le Goût des autres, Céline Sciamma cu Naissance des pieuvres… Aceste filme au fost disponibile online începând cu 30 aprilie şi vizibile de pe întreg teritoriul României pe platforma Elvire Chez Vous, timp de 24 de ore fiecare. Ultimul aperitiv înainte de începutul marelui bufet cu filme franceze din cadrul Festivalului este pe 25 iunie de la ora 18.00: Les Deux Amis de Louis Garrel. Rezervările se pot face aici: https://eventbook.ro/film/bilete-le-meilleur-du-festival-du-film-les-deux-amis-doi-prieteni

Clipul celei de-a 25-a ediţii a Festivalului poate fi vizionat aici: https://youtu.be/POOAlYf_DxE

Toate filmele sunt în franceză, subtitrate în limba română. Programul va fi publicat aici: https://institutfrancais.ro/bucuresti/festivalul-filmului-francez-in-romania/

La București, proiecțiile vor avea loc între 1 şi 11 iulie, atât în sala de cinema Elvire Popesco, cât și în aer liber, pe terasa Le Bistrot Social din curtea Institutului Francez.

Biletele sunt disponibile pe Eventbook https://eventbook.ro/festival/festivalul-filmului-francez și la casa de bilete a Cinema Elvire Popesco.

*

ORAȘE DATE PROIECȚII ÎN INTERIOR / PROIECȚII ÎN AER LIBER Bucureşti 1 – 11 iulie

Cinema Elvire Popesco / Curtea Institutului Francez Cluj-Napoca 1 – 4 iulie

Cinema Victoria / Curtea Institutului Francez Timişoara 1 – 4 iulie

Universitatea de Vest / Curtea Institutului Francez Iaşi 1 – 5 iulie

Institutul Francez – Sala Fondane si Curtea Institutului Arad 7 – 11 iulie

Cinema Arta – Grădina de vară Braşov 3 – 4 iulie

Centrul Cultural Reduta Brăila 1 – 4 iulie Cinema Cinefeel Constanţa 1 – 4 iulie Cinema Jean Constantin Sfântu Gheorghe 8 – 11 iulie Cinema Arta by Citiplex Sibiu 8 – 11 iulie Fabrica de Cultură (Sala Lulu) Suceava 1 – 4 iulie Universitatea „Ștefan cel Mare Târgu Mures 8 – 11 iulie Teatrul de vară