Inspectia video – etapa de baza in cazul rezolvarii avariilor la  sistemele de scurgere

Indiferent de problema cu care te confrunti la nivelul tevilor, conductelor sau canalizarilor, rezolvarea poate intarzia sa apara fara o diagnoza corecta. Daca nu cunosti in detaliu cauza problemei, nu vei putea actiona corect pentru a o putea remedia. Asadar, vei irosi timp si efort in incercarea de a gasi o solutie potrivita. De aceea, pentru a evita aceste situatii, se recomanda sa utilizezi o camera pentru inspectie video, care sa iti comunice in timp real situatia curenta de la nivelul zonei afectate.

De ce trebuie sa detii echipament video performant?

Un echipament complet poate fi detaliul care sa faca diferenta dintre o interventie reusita si una defectuoasa. Analiza video este cea care aduce numeroase avantaje si care te poate ajuta sa descoperi si alte probleme in timp util.

Descoperi mult mai usor cauza problemei

O camera video are capacitatea de a inregistra imagini reale, pe care sa le vizualiza pe un ecran in timpul interventiei. Astfel, vei putea face o inspectie detaliata a situatiei zonei avariate si sa descoperi care este cauza reala a problemei. In plus, pentru a te asigura ca actionezi fix la punctul vizat, poate fi utilizata in paralel cu alte instrumente, in asa fel incat sa poti vizualiza exact ceea ce faci. Iti vei coordona mai bine miscarile si vei putea observa daca este nevoie si de alte procedee pentru a elimina complet problema.

Poti aplica cea mai potrivita interventie

Avand o imagine clara cu privire la natura blocajului, vei putea stabili mai bine planul de actiune. Fiecare reziduu acumulat poate fi indepartat printr-o metoda specifica. Astfel, prin cunoasterea acestuia, se poate aplica din prima solutia cea mai eficienta si nu va mai fi nevoie de multiple teste pentru a fi descoperita calea ideala.

In plus, poti vizualiza daca pe traseu exista elemente care ar putea reprezenta un pericol sau pe care sa le deteriorezi printr-o actiune neglijenta. Cablurile sau tevile altor sisteme pot reprezenta obstacole majore pentru reusita interventiei, asadar, observandu-le din timp, le vei putea evita, fara ca acestea sa fie afectate in vreun fel.

Dezvaluie si avarii in stare incipienta

Pentru ca acest dispozitiv inregistreaza imagini de la momentul in care este introdus pe traseu, va putea observa si alte probleme care exista la nivelul sistemului. Depuneri de rugina, fisuri, sau probleme de natura tehnica vor putea fi depistate inainte sa produca pagube semnificative. Astfel, se poate actiona in timp util pentru a fi rezolvate. In lipsa unui asemenea instrument, aceste detalii ar fi putut fi cunoscute doar in momentul in care ar fi provocat daune, implicand mult mai multe costuri si efort.

Economisesti timp, efort si chiar bani

Echipamentul video reprezinta o investitie majora pentru orice prestator de astfel de servicii. Cu toate acestea, investitia se amortizeaza in scurt timp, date fiind economiile pe care le va face la fiecare interventie. Altfel spus, simplul fapt ca ofera posibilitatea de a contura, din prima incercare, un plan cu rata crescuta de succes, asigura o interventie eficienta. Nu vor mai fi consumate resurse in vederea testarii altor metode de actiune. Asadar, avantajele nu vor fi doar de partea profesionistului, ci si al clientului, iar timpul necesar si daunele posibile se reduc la minim, garantand o lucrare sigura.

