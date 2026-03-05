Iranul neagă că a tras o rachetă spre Turcia

Magda Dragu
După ce Ankara a anunțat ieri că sistemele de apărare ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian, statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a emis o declarație în care neagă că ar fi lansat o rachetă către Turcia

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea țării vecine și prietene, Turcia, și neagă orice lansare de rachete către teritoriul acestei țări”, se arată în comunicatul armatei iraniene, publicat de agenția de știri iraniană Mehr și preluat de Al Jazeera. Racheta s-a apropiat de spațiul aerian turc după ce a survolat Irakul și Siria, potrivit Ministerului Apărării din Turcia.

Turcia „ia toate măsurile de precauție necesare” în consultare cu aliații din NATO

A fost interceptată și nu a provocat victime. Președintele turc Recep Erdogan a declarat că țara sa „ia toate măsurile de precauție necesare” în consultare cu aliații din NATO și emite „avertismente în termenii cei mai clari pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.

Un oficial de la Ankara a declarat ieri pentru AFP că Turcia „nu era ținta rachetei” lansate din Iran. „Credem că viza o bază militară” din Cipru, „dar că a deviat de la traiectoria sa”, a spus oficialul sub protecția anonimatului. După incidentul de ieri, Turcia l-a convocat pe ambasadorul Iranului, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, la Ministerul Afacerilor Externe din Ankara pentru a cere explicații și a-și exprima îngrijorarea.

Turcia a criticat loviturile conduse de SUA și Israel asupra Iranului

Turcia a criticat loviturile conduse de SUA și Israel asupra Iranului, dar și pe cele lansate de regimul de la Teheran asupra țărilor din Golf. Este o „strategie incredibil de greşită”, a spus ministrul de Externe turc, Hakan Fidan.

