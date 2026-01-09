Rușii au atacat Ucraina cu racheta balistică hipersonică Oreşnik

Ucraina a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești. Mai multe victime au fost anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters și CNN.

Rusia a anunțat, ulterior, că a lansat racheta hipersonică Oreșnik în cursul nopții, în timpul atacurilor masive împotriva Ucrainei.

Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane în Kiev și lovind infrastructura din vestul țării cu o rachetă balistică, au declarat autoritățile, în cadrul celui mai recent atac asupra țării invandate.

La nivel național, armata a lansat o „alertă de rachete în toată Ucraina”, menționând rachete balistice provenind de la baza Kapustin Yar, la aproximativ 400 de kilometri est de graniță.

Mai multe explozii și un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice, în vestul Ucrainei

Autoritățile din orașul Liov, situat în vestul țării, au anunțat mai multe explozii și un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declarație a Comandamentului Aerian „Vest” al Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainei.

Potrivit, sursei citate, tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale.

O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Unul dintre puținele proiectile capabile de astfel de viteze este racheta rusă Oreșnik, despre care Vladimir Putin s-a lăudat că se deplasează cu viteza de Mach 10. Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreșnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024.

Dronele rusești au atacat ținte în Kiev

Dronele rusești au atacat ținte în Kiev vineri dimineața, ucigând patru persoane, rănind cel puțin 19 și provocând pagube considerabile locuințelor și infrastructurii, au declarat oficialii ucraineni.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei ucrainene, și primarul Vitali Klitschko au scris pe Telegram că patru persoane au fost ucise în atacuri, care au început chiar înainte de miezul nopții. Klitschko a spus că 19 persoane au fost rănite, dintre care 14 sunt internate în spital.

Șeful administrației militare regionale, Mykola Kalachnyk, a precizat că „inamicul atacă masiv Kievul cu drone explozive”.

Una dintre victime, a spus Klitschko, era un medic de urgență care sosise la un apartament din suburbii lovit de două drone succesive. Patru membri ai aceleiași echipe au fost răniți în acel incident.