Moretti Forni, cuptorul care face cea mai buna pizza

Pizza, asa cum o stim cu totii, a fost inventata in Italia si tot in Italia a fost inventat cuptorul care face cea mai buna pizza – Moretti Forni.

Cu un design de ultima generatie, Moretti Forni este nelipsit din pizzeriile care se respecta.

Cu o istorie bogata in spate, pizza este astazi una dintre cele mai populare preparate din lume. Nu ai cum sa mergi pe strada fara sa dai de cel putin un loc care vinde pizza. Si e de inteles, este rapida, delicioasa si vine intr-o varietate de gusturi. Iar daca este preparata ca la carte, nu are cum sa nu ii cucereasca pana si pe cei mai putin pofticiosi.

Cunoscatorii ar spune ca aluatul este cel mai important la o pizza. Asta inseamna ca pe langa cele mai bune ingrediente, trebuie folosita si o metoda de coacere pe masura. In zadar sunt respectate toate standardele de lucru, daca aluatul nu iese crocant si apetisant, cu o crusta nemaipomenita de culoare aurie.

La coacerea blatului perfect se pricep cel mai bine cuptoarele Moretti Forni. Asta inseamna ca orice restaurant care isi doreste clienti fericiti si sedusi de gustul creatiei culinare din bucatarie trebuie sa isi doteze locatia cu un astfel de cuptor.

Lider mondial in productia de cuptoare profesionale pentru pizza, patiserie si brutarie, Moretti Forni exporta in prezent in peste 120 de tari.

Tipuri de cuptoare Moretti Forni

Creat pentru a coace pizza in stil napolitan, modelul Neapolis este cel mai puternic cuptor electric din lume, atingand o temperatura maxima de 510°C. Fiind dotat cu software de administrare a puterii instalate, cuptorul atinge aceasta temperatura de lucru in mai putin de 2 ore. Desigur, puterea poate fi controlata de pe ecranul electronic.

Cand temperatura coboara sub cea indicata, cuptorul reporneste, salvand astfel energie fara a afecta durata de coacere sau calitatea preparatelor. Asta inseamna un consum minim in timpul functionarii: 6.5 kW/h in cazul lui Neapolis 6, respectiv 6.8 kW/h pentru Neapolis 9.

Cuptoarele din seria S au posibilitatea de a-si mari puterea cu 20% atunci cand este nevoie, au un consum cu 35% mai mic fata de celelalte cuptoare de pe piata si se incalzesc mai repede decat restul cuptoarelor cu samota. Cu tehnologiile Power-Booster®, pentru selectarea timpului, si Eco-Standby®, pentru pauze, seria S se numara printre cele mai moderne si performante cuptoare.

Din Seria T fac parte cuptoarele tunel, dotate cu functii inovatoare ale benzilor rulante de dimensiune superioara, adica cu tehnologia Dual-Temp®, ce faciliteaza setarea unor temperaturi diferite pentru tavan si podea, tehnologia Adaptive-Power®, care genereaza caldura numai acolo unde este nevoie, si tehnologia Cool-Around®, pentru controlul temperaturii exterioare si pentru siguranta operatorului.

Mai multe decat atat, seria T se mandreste cu 4 brevete internationale, calitate incomparabila a coacerii si cea mai scazuta temperatura exterioara din categoria sa.

Cuptoarele pot fi utilizate nu doar la coacerea produselor de panificatie si pizza, ci si la prepararea diferitelor tipuri de carne, paste, legume si multe alte produse de gastronomie, pastrand un standard superior al calitatii.

Unde gasesti cuptoarele Moretti Forni

Mai mult decat in cazul oricarui alt preparat, cuptor pizza este crucial pentru coacerea corecta a pizzei. Alegerea cuptorului potrivit trebuie facuta in functie de factori precum tipul locatiei, dar si de capacitatea si nevoile ei. Desigur, cuptorul poate fi completat cu accesorii adecvate menite sa reproduca fie si numai partial conditiile de coacere din cuptoarele traditionale.

