Moscova dă replica la sancțiunile americane. Membri ai administrației Biden nu mai pot intra în Rusia, expulzări de diplomați

Rusia a anunțat vineri că interzice intrarea pe teritoriul său a miniștrilor americani ai justiției, al Securității interne, Consilierei prezidențiale pentru politică internă, șefului FBI și directoarei Serviciului de Informații.

În afară, deci, de Merrick Garland, Alejandro Mayorkas, Susan Rice, Christopher Wray și Avril Haines, Ministerul rus de Externe a anunțat că aplică aceeași măsură șefului Biroului american pentru administrarea închisorilor, Michael Carvajal, fostului consilier al lui Donald Trump, John Bolton, și fostului șef al CIA, Robert James Woolsey. Justificând măsurile luate, MAE rus a susținut că acești oficiali mai sus menționați “au participat la punerea în aplicare a liniei politice antiruse” din politica Statelor Unite.

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a anunțat de asemenea expulzarea a zece diplomați americani, precum și interzicerea pe teritoriul rus a fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale americane, pe motivul că “se amestecă în mod deschis în politica internă a Rusiei”.

MAE rus a decis să facă publice numele persoanelor declarate non grata pe teritoriul american (o listă care de regulă rămâne secretă), “ca urmare a caracterului fără precedent al tensiunilor provocate de Washington”.

Serghei Lavrov a mai anunțat că Moscova i-a recomandat ambasadorului american John Sullivan să meargă la Washington “pentru a avea consultări aprofundate și serioase” cu administrația Biden. Pare răspuns la faptul că amabasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, a fost rechemat încă din 17 martie la Moscova pentru “consultări”, după ce Joe Biden l-a calificat pe Vladimir Putin drept “ucigaș”.

Șeful diplomației ruse a precizat de asemenea că Moscova își rezervă dreptul de a lua și alte “măsuri dureroase” vizând întreprinderile americane, măsuri ce sunt “păstrate în rezervă”.

Serghei Lavrov a ținut să precizeze că propunerea recentă formulată de Joe Biden privind organizarea unei întâlniri cu Vladimir Putin consacrate destinderii relațiilor bilaterale este considerată pozitivă și că ea se află în studiu la Kremlin. Finlanda și Austria s-au oferit deja să găzduiască o astfel de întâlnire.

Reamintim că măsurile severe anunțate de Moscova contra Statelor Unite intervin după ce, joia trecută, Washingtonul a anunțat sancțiuni suplimentare contra Rusiei, implicând în special expulzarea a zece diplomați ruși și interzicerea, după 14 iunie, a cumpărării directe de către băncile americane a titlurilor datoriei Rusiei. Ceea ce a reproșat Washingtonul Moscovei au fost atacurile cibernetice și amestecul în alegerile prezidențiale din Statele Unite, precum și situația creată la frontiera cu Ucraina, unde Rusia a concentrat efective militare fără precedent, în condițiile în care în estul acestei țări acționează forțe separatiste sprijinite de Rusia.

Foto: U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons