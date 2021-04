Prințul Philip, soțul reginei Elizabeta a II-a, a încetat din viață la vârsta de 99 de ani

Prințul consort a încetat din viață. Philip de Edinburgh, soțul reginei Elizabeta a II-a, a plecat la cele veșnice vineri, la palatul Windsor. “Cu profundă durere, Majestatea Sa anunță moartea iubitului său soț, prințul Philip, duce de Edinburgh”, se spune în comunicatul dat publicității de Palatul Buckingham.

La câteva minute după anunțarea decesului, primul-ministru Boris Johnson a adus un omagiu prințului Philip. “El a condus familia regală de-a lungul tuturor acestor ani alături de regina Elizabeta”, a spus premierul britanic. “A fost un personaj atașat protecției mediului înconjurător. Cu diplomaţia sa, ducele de Edinburgh a inspirat mii de tineri britanici. Ne vom aminti de el pentru tot ceea ce a făcut, în special pentru sprijinul acordat reginei în calitate de soț. La Majestatea Sa și la familia sa își îndreaptă acum gândul întreaga Mare Britanie”, a spus Boris Johnson.

Foto: Kiefer from Frankfurt am Main, Germany, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons