Se deschide Cinemateca TIFF@MNAR

Un program de filme de calitate în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României

Festivalul Internațional de Film Transilvania în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României (MNAR) anunță deschiderea Cinematecii TIFF@MNAR .

Cunoscută pentru concertele care au loc aici, Sala Auditorium a MNAR, cu peste 400 de locuri, va deveni din 27 aprilie și locul de întâlnire al publicului cinefil pentru a urmări o suită de filme de artă, documentare și producții premiate la festivaluri internaționale.

Muzeul Național de Artă al României își extinde astfel oferta culturală în specificul său bazat pe arta construcției imaginii cu semnificație artistică, mai ales că în studiul de public realizat de MNAR în anul 2021, 87% dintre respondenți au indicat preferința pentru film în activitățile muzeului.

Programul se deschide în 27 aprilie, la ora 19:00, cu premiera de gală a documentarului Spioni de Ocazie, în regia Oanei Bujgoi Giurgiu. Bazat pe fapte și mărturii reale, filmul recreează povestea unor acțiuni de spionaj neobișnuite, care au marcat definitiv desfășurarea celui de-al Doilea Război Mondial: recrutarea unor tineri sioniști din Palestina, trimiși înapoi în țările lor de origine din Europa de Est, inclusiv în România, pentru a obține informații despre germani. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului, dar și a unor invitați precum Excelența Sa domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, şi Excelența Sa domnul Radu Ioanid, Ambasadorul României în Israel.

Joi, 28 aprilie, de la ora 19:00, spectatorii sunt invitați să urmărească documentarul Salvador Dalí. Anii de început, în regia lui David Pujol, care pune într-o lumină nouă viața celebrului artist, prin povești și materiale nedifuzate anterior. Programul Cinematecii include apoi titluri precum Privește către cer, regizat de georgianul Alexandre Koberidze și câștigător al Premiului FIPRESCI la Berlinale 2021, sau înduioșătorul Mami / Petite maman, povestea despre copilărie și relația dintre mamă și fiică regizată de Céline Sciamma, nominalizat la premiile BAFTA în 2021.

Un alt film românesc din program va fi Căutătorul de Vânt, debutul lui Mihai Sofronea, câștigător al Premiului FIPRESCI la Festivalul de Film de la Sofia 2022. Proiecția va avea loc în prezența regizorului Mihai Sofronea, a actorului Dan Bordeianu și a altor membri ai echipei, care vor sta de vorbă cu spectatorii la final.

Proiecțiile de la Cinemateca TIFF vor continua în fiecare săptămână, până pe 29 mai, programul urmând a fi reluat în toamnă. În program vor fi incluse întâlniri cu realizatori de film, dezbateri și mese rotunde cu critici de artă și de film.

Programul va fi anunțat pe:

transilvaniafilm.ro și facebook.com/TransilvaniaFilm/

site MNAR: www.mnar.arts.ro și facebook.com/MuzeulNationalDeArtaAlRomaniei

Biletele sunt disponibile pe https://eventbook.ro/program/cinemateca-tiff-mnar

Un proiect TIFF România, Transilvania Film, Muzeul Național de Artă al României

Plăcut de: Radio Guerrilla

Parteneri media: Zile și Nopți, Urban.ro, MovieNews.ro, CineGhid.ro, Cinemil.ro

Program CINEMATECA TIFF 27 – 30 aprilie 2022

Miercuri, 27 aprilie, 19:00

Spioni de Ocazie Regia: Oana Bujgoi Giurgiu | România, 2021 | 119’

Cu: Paul Ipate, Ioan Paraschiv, Mihai Niță, Daniel Achim, George Bîrsan, Sandu Ilie, Ilinca Hărnuț

Bazat pe fapte și mărturii reale, filmul recreează povestea unor acțiuni de spionaj neobișnuite, care au marcat definitiv desfășurarea Celui de-al Doilea Război Mondial: recrutarea unor tineri sioniști din Palestina, trimiși înapoi în țările lor de origine din Europa de Est, inclusiv în România, pentru a obține informații despre germani.

Trailer: https://youtu.be/H9cnPX4imJE

Joi, 28 aprilie, 19:00

Salvador Dalí. Early Diaries / Salvador Dalí. Anii de Început

Regia: David Pujol | Spania, 2021 | 58′

Cu: Salvador Dali

„Salvador Dalí. Anii de Început” acoperă perioada de la nașterea lui Dalí până în 1929, acel an crucial în care s-a implicat în mișcarea suprarealistă. Acest documentar, care include materiale nedifuzate anterior, prezintă aspecte-cheie ale vieții timpurii a lui Dalí dintr-o nouă perspectivă.

Documentarul tratează subiecte fascinante precum „amintirile intrauterine”, modul în care o spălătorie poate deveni atelierul unui artist, „iluziile optice” sau un nou mod de a privi realitatea, frica de sex și credința lui Dalí că va fi în curând un geniu. Documentarul ne vorbește și despre evoluția sa artistică, mișcându-se între avangardă și tradiție, precum și despre nașterea și evoluția unui set de lucrări care a devenit cu adevărat universal.

Vineri, 29 aprilie

Ora 17:00

Mami / Petite maman

Regia: Céline Sciamma | Franţa, 72′

Cu: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Nelly are opt ani şi tocmai şi-a pierdut bunica pe care o iubea ca pe ochii din cap. Nelly îşi ajută părinţii să facă ordine în casa bunicii şi se aventurează în pădurea unde mama ei, Marion, se juca în copilărie şi unde a construit şi o căsuţă din crengi. Într-o zi, Marion pleacă pe neaşteptate, iar Nelly dă în pădure peste o fetiţă ce construieşte de zor o căsuţă. Numele ei este Marion.

Filmul a fost nominalizat la Berlinale și a câștigat premiul publicului la Festivalul de la San Sebastian în 2021.

Trailer: https://bit.ly/3GUcly7

Ora 19:30

Privește către cer / What Do We See When We Look at the Sky?

Regia: Aleksandre Koberidze | Germania, Georgia | 150′

Cu: Giorgi Ambroladze, Giorgi Bochorishvili, Irina Chelidze, Ani Karseladze

E dragoste la prima vedere când Lisa și Giorgi se întâlnesc din întâmplare pe o stradă din orașul georgian Kutaisi. Dragostea îi lovește atât de neașteptat, încât uită până și să se întrebe unul pe celălalt cum îi cheamă. Înainte de a-și vedea fiecare de drum, decid să se întâlnească ziua următoare. Dar habar nu au că un blestem se abate asupra lor. O să reușească ei să se întâlnească din nou? Și dacă da, o să se recunoască?

Premiul FIPRESCI la Berlin 2021.

Trailer: https://youtu.be/_7iCbNoA0y4

Sâmbătă, 30 aprilie

Ora 17:00

Căutătorul de vânt / The Windseeker

Regia: Mihai Sofronea | România, Bulgaria, Serbia, 2022 | 95′

Cu: Dan Bordeianu, Olimpia Melinte, Adrian Titieni

Când Radu află că mai are doar câteva luni de trăit, fuge până ajunge într-un sat izolat, la Nea Pavel, unde se refugiază în căsuța sa mică din vârful dealului. Timpul trece și Radu începe să trăiască o nouă viață, uitând de așteptarea morții și bucurându-se de simplitatea clipei. El cutreieră împrejurimile împreună cu bătrânul, „căutând vânt”. Dar când își dă seama că s-a îndrăgostit de o femeie din sat, își amintește de sfârșitul său iminent. Unde îl va purta vântul mai departe?

Premiul FIPRESCI la Festivalul Internațional de la Sofia.

Trailer: https://youtu.be/WD1QvMCGfRg

Ora 19:30

Mama / Madre

Regia: Rodrigo Sorogoyen | Spania, Franța, 2022 | 128′

Cu: Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot

O dramă puternică și sensibilă în același timp, Madre o are în centru pe Elena, o femeie din Spania care și-a pierdut fiul în vârstă de șase ani. Ultima oară când a vorbit cu el l-a telefon, copilul era pe o plajă din Franța, speriat că nu-și găsește tatăl. La un deceniu după incident, Elena e pe aceeaşi plajă şi îşi umple zilele administrând un restaurant. E gata să se împace cu trecutul, când, într-o zi, îl întâlneşte pe Jean, un adolescent care îi aduce aminte de fiul ei. Între cei doi se naște o relaţie cu urmări neaşteptate.

Premiat la Veneția pentru cel mai bun rol feminin

Trailer: https://youtu.be/lpjqTzaj2o8