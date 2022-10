Sectorul imobiliar și al construcțiilor din România a atras în ultimii zece ani investiții străine directe de circa 12 miliarde de euro

Studiu Cushman & Wakefield Echinox

Sectorul imobiliar și al construcțiilor din România a atras în ultimii zece ani investiții străine directe (ISD) de circa 12 miliarde de euro, astfel că ponderea acestui segment în soldul total al ISD a urcat în 2021 la 17,4%, comparativ cu 9,2% în 2012, relevă datele Băncii Naționale a României analizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

În aceste condiții, imobiliarele și construcțiile reprezintă al doilea cel mai mare receptor de capital străin din România, după industria prelucrătoare (30% din sold), devansând comerțul (17,2%).

Soldul investițiilor străine directe (ISD) din sectorul construcții și tranzacții imobiliare a ajuns la finalul anului 2021 la 17,4 miliarde de euro, înregistrând cea mai mare rată de creștere dintre toate sectoarele economice în perioada 2012-2021, respectiv de 219%.

Sunt considerate investiții străine directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel puțin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, instrumentele de natura datoriei dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea rezidentă în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta.

Creșterea constantă a fluxului net de investiții străine din sectorul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare din ultimii zece ani se reflectă și din evoluția stocului de spații imobiliare moderne, investitorii străini fiind un jucător important pe toate segmentele pieței.

Astfel, în ultimii zece ani au fost construite proiecte imobiliare de birouri, retail, industrial și logistică în suprafață totală de circa 7 milioane de metri pătrați la nivel național, pornind de la un stoc de 5,5 milioane de metri pătrați contabilizat în 2012. Mai mult, segmentul rezidențial a început să beneficieze și el, cu precădere în ultimii 5 ani, de prezența crescută a investitorilor străini, dezvoltatori ce fie au finalizat, fie au în diverse stadii de execuție construcția a zeci de mii de locuințe în principalele orașe ale țării.

De altfel, investitorii străini sunt cei mai mari proprietari de spații imobiliare moderne din România, pe toate segmentele pieței, deținând mai mult de 70% din stocul total de astfel de spații.

Cristi Moga, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield Echinox: „Cu o medie a investițiilor de circa 1,2 miliarde de euro pe an, capitalul străin a jucat un rol determinant în evoluția pieței imobiliare locale în ultimul deceniu, contribuind totodată la consolidarea României ca hub IT și logistic major în estul Europei. România este o țară în care potențialul de dezvoltare rămâne imens pe toate segmentele, iar alături de capitalul autohton, din ce în ce mai vizibil în ultimii ani, prezența investitorilor străini este mai mult decât benefică. Din acest punct de vedere, autoritățile au o mare responsabilitate în crearea unui cadru legal și fiscal transparent și predictibil dezvoltărilor și investițiilor imobiliare, în condițiile în care România se află în competiție pentru atragerea acestui capital. Din păcate, situația creată la nivelul Bucureștiului în ultimii 2 ani a determinat numeroși dezvoltatori să își reevalueze opțiunile de investiții”.