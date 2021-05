Summit mondial al Sănătății: angajamente vizând alocare de fonduri și vaccinuri pentru lichidarea pandemiei la nivel mondial

Un summit consacrat Sănătății a fost organizat vineri, 21 mai, în regim virtual, la Roma, de către președinția italiană a G20 în colaborare cu Comisia Europeană.

Fondul Monetar Internațional, prin directoarea instituției, Kristalina Georgieva, a propus un plan în valoare de 50 miliarde de dolari pentru punerea în aplicare a unor măsuri care să pună capăt pandemiei de coronavirus și să reia relansarea economiei mondiale grav lovită în ultimul an. Nu vom ieși din criza economică fără a pune capăt pandemiei, a spus Georgieva, și a adresat țărilor bogate un apel la finanțarea acestui vast plan de 50 miliarde de dolari. Acest plan va asocia subvenții în valoare de 35 miliarde de dolari cu finanțări guvernamentale de 15 miliarde de dolari. Dar, pentru a completa acest plan, autorii proiectului reamintesc țărilor membre ale G20 că mai lipsesc aproape 13 miliarde de dolari finanțare suplimentară. Obiectivul FMI este vaccinarea a cel puțin 40% din populația mondială până la finele anului și a 60% în primul semestru al anului 2022. Summitul a constatat că în ciuda punerii în aplicare a programului Covax susținut de ONU, doar 2% din populația africană este până acum vaccinată, în timp ce mai bine de o treime din populația țărilor bogate a primit deja o primă doză de vaccin anti-Covid.

Uniunea Europeană a promis să ofere anul acesta 100 milioane de doze, iar Franța s-a angajat să dea, în cadrul programului Covax, până la finele anului, cel puțin 30 milioane de doze cu vaccin anti-Covid. Germania are și ea în plan să ofere „până la 30 milioane de doze” în cadrul programului amintit. Italia va debloca suplimentar 300 milioane de euro pentru a susține țările cele mai vulnerabile în campaniile de vaccinare. Președintele Emmanuel Macron a intervenit direct în cadrul summitului de la Roma, chemând membrii UE și cei ai G20 să treacă urgent la acțiune pentru a pune capăt pandemiei. El le-a cerut producătorilor de vaccinuri anti-Covid să se angajeze la o mai bună distribuire a vaccinurilor în lume. „Noi”, a spus Macron, „nu am reușit încă pariul accesului global la vaccin. Acum, noi trebuie să acționăm în două direcții: Prima constă în a acționa în privința producției, ridicând toate barierele. Apoi, trebuie să acționăm în privința distribuirii – să permitem tuturor accesul cel mai rapid posibil la vaccinuri, la tratatemente, la teste”. Pfizer/BioNTech, Moderna și Johnson&Johnson și-au anunțat angajamentul de a furniza în 2021-2022, țărilor cele mai sărace, 3,5 miliarde de doze la prețuri reduse.

