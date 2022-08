Top curiozități pe care le au liceenii despre creditele pentru studii în străinătate

● Numărul studenților care pleacă la studii în străinătate este în continuă creștere, iar tinerii își pun o mulțime de întrebări legate de sursele de finanțare la care pot apela pentru a-și finanța studiile și a se întreține pe parcursul facultății;

● FINS, instituție financiară nebancară care oferă elevilor și studenților soluții de finanțare pentru studiile în străinătate, a realizat un sondaj pe un eșantion de 300 de tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani pentru a afla care este topul curiozităților acestora legate de creditele pentru studii;

● Majoritatea respondenților, peste 80%, sunt interesați de cum funcționează un credit de studii și care este procesul de aplicare;

● 50% dintre elevii respondenți, interesați să studieze în străinătate, au vrut să afle detalii despre eligibilitate, sumele care pot fi împrumutate și rambursarea acestora;

● Iar peste 15% sunt curioși dacă pot lua un credit de studii pentru toate țările din Europa, UK fiind în topul opțiunilor lor.

FINS, instituție financiară nebancară ce oferă credite personalizate pentru studii în străinătate, a realizat un sondaj în rândul elevilor interesați de accesarea unui credit de studii pentru a afla care sunt întrebările viitorilor studenți.



Cum funcționează creditul pentru studii în străinătate?

Peste 80% dintre elevii respondenți care vor să studieze în străinătate sunt interesați să afle mai multe despre modul de funcționare a unui credit de studii.

Aceștia vor să știe câți bani pot împrumuta, care este procesul de aplicare, dar și care este diferența dintre un credit de nevoi personale, așa cum este cel oferit de bănci, și un credit de studii construit special pentru tinerii care nu îndeplinesc de regulă condițiile accesării unui alt credit. De asemenea, participanții la sondaj mai sunt interesați să afle cum își pot calcula bugetul de care vor avea nevoie pentru studiile lor, dar și cum va fi acesta distribuit pe parcursul anilor de studiu.

Cum poți accesa un credit pentru studii?

„În privința experienței de muncă nu stau bine, am 26 de ani, am muncit ca voluntar, uneori am lucrat ca livrator. Îmi poate afecta acest lucru dosarul?”

Aproximativ 50% dintre elevii respondenți au fost curioși care sunt criteriile de eligibilitate. Mai exact, aceștia au vrut să știe dacă au nevoie de un părinte sau un tutore pentru accesarea creditului de studii, dacă este nevoie să fie angajați sau să aibă experiență în câmpul muncii.

Totodată, elevii au vrut să știe ce sumă pot împrumuta, dar mai ales cum vor restitui banii împrumutați și pe ce perioadă.

O întrebare interesantă a venit din partea unui elev care ia în considerare o carieră în antreprenoriat. „Ce se întâmplă în situația în care, după facultate, voi fi liber profesionist, iar veniturile mele vor varia în fiecare lună?”

Cum poți folosi creditul pentru studii?

Peste 15% dintre participanții la sondaj vor să știe în ce țări își pot finanța studiile prin intermediul creditului de studii FINS. Marea Britanie este în topul opțiunilor, însă elevii vor să știe dacă pot studia și în Spania, Germania sau chiar Norvegia și țări din Asia.

De asemenea, mulți dintre elevii respondenți vor să știe care sunt facultățile care pot fi finanțate prin intermediul acestui credit sau dacă FINS impune restricții cu privire la domeniile pe care le pot studia.

Alte curiozități

Printre răspunsurile sondajului se numără și câteva curiozități ale unor tineri aflați în situații mai speciale, care își doresc să își urmeze parcursul firesc al studiilor.

Unul dintre răspunsuri este al unui student la universitatea din Kiev: „Sunt într-o situație dificilă din cauza războiului care se desfășoară în țara mea. În prezent sunt student în al doilea semestru și studiez online, însă pe timp de război este atât de stresant încât nu pot da randament. Familia mea nu își permite să îmi plătească studiile pentru o universitate bună din Europa și de aceea aș vrea să aflu mai multe despre cum pot accesa un credit FINS.”

Tinerii care vor să acceseze creditele de studii FINS trebuie să știe că își pot finanța cheltuieli în limita a 25.000 EURO pentru toți anii de studiu în cadrul unui program de licență sau master în orice țară din Uniunea Europeană, Marea Britanie sau Elveția. Tinerii își pot acoperi cu ajutorul creditului FINS o gamă largă de nevoi financiare, precum:

● Taxa de școlarizare;

● Chiria (inclusiv depozitul);

● Cheltuielile lunare (mâncare, transport, cheltuieli personale);

● Echipamentele și materialele de studiu pentru activitatea universitară;

● Asigurarea medicală.

Creditele de studii FINS sunt personalizate în funcție de nevoile fiecărui student în parte și flexibile, studentul beneficiind de o perioadă de grație pe toată perioada studiilor și până la 12 luni după absolvire, și o perioadă mare de rambursare de până la 5 ani pentru creditele de Master și până la 10 ani pentru creditele de Licență. Nu în ultimul rând, creditele FINS pot fi accesate direct de către elevi sau studenți, aceștia neavând nevoie să prezinte venituri, sa aibă un job sau sprijinul unui codebitor și nici să aducă garanții imobiliare.