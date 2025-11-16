Un virus letal lovește Etiopia. Nu există vaccin sau tratament antiviral

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Africa afirmă că au fost detectate cel puțin nouă cazuri de infecție cu virusul Marburg, asemănător cu Ebola, care ucide până la 80% dintre persoanele infectate, potrivit The Guardian.

Virusul Marburg este unul dintre cei mai letali agenți patogeni cunoscuți. La fel ca Ebola, provoacă hemoragii severe, febră, vărsături și dizenterie și are o perioadă de incubație de 21 de zile.

De asemenea, la fel ca virusul Ebola, se transmite prin contactul cu fluidele corporale și are o rată de mortalitate cuprinsă între 25% și 80%.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat vineri că au fost detectate cel puțin nouă cazuri în sudul Etiopiei, la două zile după ce Africa CDC a fost alertată cu privire la un virus hemoragic suspectat în regiune.

„Boala provocată de virusul Marburg (MVD) a fost confirmată de Laboratorul Național de Referință (din Etiopia)”, a declarat sâmbătă Africa CDC.