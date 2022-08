Viziunea lui Olaf Scholz privind viitorul Europei: extinderea UE, sfârșitul dreptului de veto, crearea unei „comunități politice europene”

Cancelarul german Olaf Scholz a pronunțat luni un discurs la Universitatea din Praga, unde urmează să aibă loc o reuniune a miniștrilor Energiei europeni, în care și-a expus propria-i viziune asupra viitorului Europei. În esență, domnia sa și-a reafirmat sprijinul față de propunerea președintelui Emmanuel Macron privind crearea unei ”comunități politice europene”. Scholz s-a angajat ferm să susțină extinderea Uniunii Europene.”Faptul că Uniunea Europeană continuă să se extindă către Est este, în opinia lui Olaf Scholz, un avantaj pentru noi toți”, context în care a pledat pentru extinderea Uniunii la statele din Balcanii occidentali, precum și la Ucraina, Moldova și Georgia. Scholz a mers până la a evoca ”o Uniune Europeană cu 30 sau 36 membri, total diferită de actuala Uniune Europeană… Centrul Europei se deplasează către est”, a subliniat cancelarul german. În context, Olaf Scholz a estimat că România, Bulgaria și Croația sunt state ce îndeplinesc criteriile de aderare la Spațiul Schengen și că acestea ar trebui să adere la acest mecanism care elimină controalele la frontieră.

Mai degrabă ”majoritate” decât ”unanimitate” în materie de diplomație și fiscalitate

În viitoarea configurație europeană, a mai spus Scholz, regulile de funcționare vor trebui neapărat să evolueze. ”În această Uniune Europeană extinsă, a detaliat Scholz, diferențele între statele membre se vor multiplica în termeni de interese politice, de putere economică sau de sisteme sociale. Ucraina nu este Luxemburgul, iar Portugalia nu are aceeași atitudine față de provocările lumii ca Macedonia de Nord. Astfel, acolo unde azi se cere unanimitate, riscul – ca o țară singură să-i împiedice pe toți ceilalți să avanseze – crește o dată cu fiecare nou stat membru al UE”. ”Iată de ce, a explicat cancelarul Schoz, eu am propus trecerea progresivă la adoptarea de decizii cu majoritate de voturi în politică externă comunà, dar și în alte domenii, cum ar fi politica fiscală”. În opinia cancelarului german, respectarea principiului unanimității nu funcționează decât atât cât presiunea pentru a trece la acțiune este slabă. Or, acest lucru nu mai este valabil, dată fiind schimbarea epocii în care trăim, provocată, în opinia lui Scholz, de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Sprijin pentru o ”comunitate politică europeană”

O eventuală lărgire a UE ar avea impact asupra componenței Parlamentului European, spune cancelarul Scholz. Se pronunță totuși în favoarea rămânerii atașați la principiul unui comisar european de fiecare țară. A reiterat sprijinul său față de ideea lui Emmanuel Macron privind o ”comunitate politică europeană”. În cadul acestui nou forum, noi vom discuta – o dată sau de două ori pe an – teme centrale ce privesc continentul nostru în ansamblul său: securitatea,energia, clima sau conectivitatea.