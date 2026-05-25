Avion RAF cu ministrul britanic al Apărării la bord, bruiat lângă granița Rusiei. GPS-ul aeronavei a fost dezactivat în timpul zborului

Un avion al Royal Air Force în care se afla ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut sistemul GPS bruiat în timpul unui zbor în apropierea frontierei cu Rusia. Incidentul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Moscova.

Potrivit publicației The Times, avionul militar britanic îl transporta pe John Healey înapoi în Regatul Unit după o vizită efectuată în Estonia, unde ministrul se întâlnise cu militarii britanici implicați în exerciții NATO aproape de granița rusă.

În timpul zborului, sistemul GPS al aeronavei a fost dezactivat, iar piloții au fost nevoiți să folosească metode alternative de navigație.

Incidentul ar fi durat aproximativ trei ore, potrivit BBC.

Suspiciuni privind implicarea Rusiei

Deși autoritățile britanice nu au confirmat oficial responsabilitatea, surse citate de presa britanică afirmă că se crede că Rusia s-ar afla în spatele bruiajului electronic.

Nu este clar dacă avionul în care se afla ministrul Apărării a fost țintit în mod direct, însă traseul aeronavei era vizibil pe platformele publice de monitorizare a zborurilor.

Ministry of Defence nu a comentat oficial incidentul până în acest moment.

Un nou episod într-o serie de incidente tensionate

Evenimentul vine la doar o zi după ce s-a aflat că două avioane de luptă rusești au interceptat „în mod repetat și periculos” un avion de supraveghere al RAF deasupra Marea Neagră.

Potrivit autorităților britanice, un avion rusesc Sukhoi Su-35 s-ar fi apropiat atât de mult de aeronava britanică încât a declanșat sistemele de urgență și a dezactivat pilotul automat.

În același incident, un alt avion rusesc Sukhoi Su-27 ar fi trecut de șase ori prin fața avionului RAF, apropiindu-se la doar câțiva metri.

Londra: „Acțiuni inacceptabile”

John Healey a condamnat anterior comportamentul avioanelor rusești și a lăudat profesionalismul echipajului RAF.

Ministerul britanic al Apărării a descris interceptările drept cele mai periculoase incidente de acest tip de după 2022, când un pilot rus a lansat accidental o rachetă în apropierea unui avion britanic de supraveghere.

Nu este primul caz

Un incident similar a avut loc și în 2024, când un avion RAF care îl transporta pe fostul ministru al Apărării, Grant Shapps, a avut semnalul GPS bruiat în apropierea teritoriului rus.

Experții militari avertizează că astfel de acțiuni fac parte din războiul electronic intensificat dintre Rusia și statele NATO.