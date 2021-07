Despre o neomarxistă flămândă și un PNRR eșuat

Într-o postare, Ramona Strugariu, europarlamentar neomarxist USR-PLUS, a vrut să ne arate că viața la Bruxelles este tare grea… ”Nici nu ai timp să mănânci și totuși… atunci când o faci, mănânci o supă și un colț de pâine”.

Declarația este de-a dreptul sfâșietoare, de îți vine să dai în plâns de mila acestei doamne europarlamentar neomarxist care face foamea la Bruxelles. Este o declarație care ar trebui să ne facă să roșim de rușine în fața acestui sacrificiu pe care doamna îl face pentru binele țării, zbătându-se în sărăcia belgiană în timp ce noi, aici în România, suntem fericiți având cele mai ieftine alimente din UE.

În realitate nu ar trebui să ne apuce mila față de soarta acestei doamne, ci furia în fața uneia dintre cele mai penibile și nesimțite declarații de care am avut parte în ultima perioadă.

Flămânda doamnă europarlamentar neomarxist are tupeul să ne prezinte meniul de mizerie pe care l-ar avea la Bruxelles în condițiile în care are un salariu de aproximativ 7000 de euro pe lună și alte facilități de consum pe care le oferă Parlamentul European membrilor săi.

Trecând peste acest caz notoriu de nesimțire, este timpul să extindem analiza și asupra întregului grup de europarlamentari români de la Bruxelles, nu pentru a vedea câte supe cu colțuri de pâine își permit să mănânce, ci pentru a vedea cum contribuie ei la îndeplinirea misiunii de a reprezenta și susține interesele României în Parlamentul European.

Marea majoritate a actualilor europarlamentari sunt iluștri necunoscuți. Au fost necunoscuți și înainte de a deveni europarlamentari și au rămas tot necunoscuți și după ce au ajuns în Parlament. Cercetarea documentelor de ședință ale plenului Parlamentului ca și cele ale comisiilor de specialitate arată o participare submediocră cu luări de cuvânt de o banalitate jenantă. Unii dintre acești ”aleși ai poporului” nici nu apar în documentele respective, semn că nu au avut intervenții sau participări efective.

Se remarcă intervenții la obiect și în sprijinul intereselor românești doar a câtorva dintre acești aleși, cum ar fi doamnele Maria Grapini și Carmen Avram sau domnii Iuliu Winkler, Victor Negrescu și Gheorghe Falcă. Unii dintre europarlamentari se laudă pe rețelele de socializare că sunt raportori la diferite documente ale parlamentului, dar uită să menționeze că au avut astfel de poziții pe baza principiului rotației sau ale reprezentativități și nu pe baza unor calități proprii.

Alți europarlamentari se fac remarcați nu prin prezența la Bruxelles, ci la București, unde participă cu regularitate la talk show-uri pe problemele politicii interne .

Cea mai elocventă și, din păcate, negativă apreciere a activității europarlamentarilor români o constituie eșecul PNRR-ului, de care sunt tot atât de vinovați și responsabili ca și ministerele din România, coautoare ale documentului.

Activitatea de elaborare a PNRR-urilor a constat în toate țările membre într-o colaborare permanentă între guvern, reprezentanțele lor permanente de la Bruxelles și grupurile de europarlamentari. Această procedură de lucru a fost recunoscută de către premierul italian Mario Draghi ca fiind cheia de succes a PNRR-ului italian (vezi: ”How does Italy plan to spend its 220 bn euros share of Covid recovery cash” 26/04/2021).

Nu a fost și cazul României. Este de notorietate faptul că Ministerul Agriculturii a ratat finanțarea pentru irigații tocmai pentru că nu a ținut seama de inadvertențele de termeni pe care unii europarlamentari le-au semnat pe parcursul elaborării PNNR. Problema este cu atât mai de neînțeles cu cât însăși ministrul responsabil cu elaborarea și prezentarea la Bruxelles a PNRR, domnul Cristian Ghinea, este europarlamentar. Este de neînțeles cum domnul ministru nu a putut utiliza în niciun fel experiența de europarlamentar și relațiile pe care se presupune că ar trebui să le aibă în mediul parlamentar european pentru elaborarea unui PNNR acceptabil.

O explicație ar putea fi faptul că domnia sa este neomarxist și adoptă o poziție critică, cu totul specială, pe care neomarxiștii o au față de Uniunea Europeană și care ar fi putut să afecteze interesul pentru elaborarea și prezentarea unui PNRR în conformitate cu cerințele și normele cerute de către Comisia Europeană.

Această poziție se bazează pe un document apărut în 2018 sub semnătura lui Thomas Piketty și a unui grup de câteva zeci de intelectuali neomarxiști , denumit ”Manifesto for the democratisation of Europe”. Unul dintre semnatari este și Pablo Iglesias, președintele partidului neomarxist spaniol Prodemos.

În document se spune :

”Noi, cetățenii europeni din medii și țări diferite, solicităm astăzi o transformare profundă a instituțiilor și politicilor europene. Acest manifest conține propuneri concrete, în special un proiect de Tratat privind democratizarea și un proiect de buget (…) Propunerile noastre se bazează pe crearea unui buget de democratizare discutat și votat de o Adunare Europeană Suverană”.

În fapt, documentul propune măsuri radicale de ”reevaluare” a modului de funcționare a Parlamentului european și de constituire și distribuire a fondurilor bugetului comunitar. ”Trebuie să schimbăm sistemul economic, trebuie să descriem alt sistem economic, altă organizare a proprietății, cine să dețină puterea în companii, ce alte criterii de decizie trebuie să avem. Produsul intern brut și maximizarea produsului intern brut trebuie înlocuite cu alte concepte.”

Un alt element de luat în seamă îl reprezintă apariția la 2.04.2020 a Manifestului CADTM Comite pour l’abolition des dettes illegitimes ”ReCommons Europe Pour un Nouvel Internationalisme des Peuples en Europe ”.

Deși cvasinecunoscut până la acea dată, respectivul Comitet susține că Manifestul neomarxist este semnat de 160 de personalități europene.

Se precizează următoarele: ”Acest manifest al rețelei ReCommonsEurope a fost dezvoltat de un colectiv de cercetători și activiști din zeci de țări europene care au dorit să propună un plan care să fie pus în aplicare de către forțele populare de stânga și care doresc să stimuleze schimbarea socială favorabilă celui mai mare număr de cetățeni și care vor ajunge la guvernare în țarile europeană cu sprijinul oamenilor mobilizați.” Uniunea Europeană continuă să fie construită într-un mod antidemocratic și în serviciul marelui capital… Principalele măsuri pe care guvernul poporului dintr-o țară membră a UE ar trebui să le pună în aplicare imediat (din primele ore de la preluarea mandatului) şi în mod unilateral – chiar prin nerespectarea tratatelor europene şi intrarea în conflict cu instituţiile europene – ar fi creşterea imediată a salariilor şi impozitarea capitalului, controlul mișcărilor de capital (pentru a preveni zborul lor organizat de capitaliști), socializarea băncilor și reluarea controlului public asupra monedei etc.”

Este greu de spus la această dată dacă eșecul PNRR-ului românesc se datorează neprofesionalismului și incompetenței neomarxiste din coaliția de guvernare sau, din contră, incompatibilității unor orientări neomarxiste ”strecurate ” în document cu principiile promovate la nivelul Comisiei Europene relativ la modul de elaborare al PNRR-urilor. Lipsa de transparență la nivel guvernamental nu ne dă încă posibilitatea unor certitudini, totuși, trebuie avute în vedere unele elemente. Astfel, accentul cu totul special pe care documentul îl pune pe finanțări și transfer de fonduri spre ”acțiuni de consultanță și studii” elaborate de către firme și societăți străine este un principiu specific neomarxismului interesat în găsirea unor forme de finanțare a mișcării la nivel european prin transferul unor sume naționale spre societăți ”de consultanță” care, direct sau prin intermediar, aparțin unor reprezentanți ai neomarxismului.

Această situație a făcut deja obiectul unor dezbateri în Polonia. (vezi: euronews 6/05/2021: ”Discorde en Pologne sur le plan de relance de l’economie”).

Partenerii de coaliție ar trebui să fie mai atenți cu modul în care neomarxismul privește relația cu Uniunea Europeană. PNRR-ul este atât de important pentru România încât nu poate fi lăsat exclusiv în sarcina partenerilor neomarxiști la guvernare.

Rolul Partidului Liberal trebuie să devină important și hotărâtor în orientarea obiectivelor pe care ni le propunem în PNRR.